Известно, что накануне президент Южной Кореи объявил военное положение, после чего такое решение было быстро отменено.

В Южной Корее более сотни тысяч человек собрались перед Национальной ассамблеей, требуя отставки президента Юн Сук Йоля. Известно, что законодатели созвали пленарное заседание для голосования за предложение о его импичменте из-за хаоса в стране, который связан с военным положением, пишет Yonhap.

Несмотря на холод, общественные группы, профсоюзы, студенты и другие граждане заполнили улицы возле Ассамблеи в западном Сеуле, держа плакаты с призывами к импичменту Юна.

"Сбросьте его", - было написано на одном из плакатов.

В издании напомнили, что законодатели созвали общее собрание в субботу вечером, чтобы проголосовать за предложение об импичменте Юна из-за его решения объявить военное положение в начале этой недели, которое было отменено после того, как парламент проголосовал за его отклонение.

"Сегодня, прямо здесь, мы отметим конец Юн Сок Йоля. Накажем его еще более мощными протестами", - отметил лидер KCTU (Корейская конфедерация профсоюзов - УНИАН) Ян Гюн Су.

По данным полиции, по состоянию на 7 декабря 17:30 по южнокорейскому времени к протестам присоединились около 149 тысяч человек. В то же время организаторы отмечали, что было 1 миллион.

В то же время корейская ассоциация адвокатов заявила, что поддерживает импичмент президента:

"Мы согласны с импичментом президента за нарушение конституционного порядка из-за неконституционного объявления военного положения".

В свою очередь парламент страны не смог принять импичмент президента, ведь депутаты правящей партии бойкотировали заседание, пишет Yonhap News.

Известно, что для импичмента необходимо 200 из 300 голосов депутатов, однако представители президентской партии, которая занимает 108 мест в парламенте, начали покидать зал Национальной ассамблеи перед вынесением этого законопроекта.

Военное положение в Южной Корее - что известно

Как писал УНИАН, Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в Южной Корее. Тогда он отмечал, что такое решение принято для того, чтобы искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране.

В то же время парламент страны проголосовал против решения президента. Решение было принято после того, как депутаты из оппозиции пытались прорваться в парламент, чтобы провести процедуру голосования.

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