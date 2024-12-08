Накануне прокуратура Южной Кореи возбудила уголовное дело против Юн Сок Ёля.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прекратит выполнять государственные дела, а также вести дипломатию страны. Об этом заявил премьер-министр страны Хан Дак Су, пишет Financial Times.

В издании напомнили, что 7 декабря Юн едва не ушел в отставку, однако члены его консервативной Партии народной власти (ПНВ) бойкотировали голосование, из-за чего не удалось принять такое решение.

"Оппозиционные партии пообещали еженедельно подавать одинаковые ходатайства об импичменте, пока Юн не уйдет в отставку или не будет отстранен от власти из-за неудачной попытки ввести военное правление, во время которой он отправил войска, чтобы остановить парламент, который отменил его указ о военном положении", - говорится в материале.

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В то же время лидер партии ПНС Хан Дон Хун сообщил, что политики "будут добиваться упорядоченной отставки Юна", чтобы "минимизировать путаницу и потрясения". Он добавил, что "президент Юн не будет привлечен к управлению государственными делами, включая дипломатию, даже до его отставки".

В то же время премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су заявил:

"Правительство сделает все возможное, чтобы сохранить доверие наших союзников. Самое важное, что одобрение правительственного бюджетного плана и сопутствующих законопроектов является ключевым для нормального функционирования страны".

В то же время издание Yonhap сообщало, что прокуратура Южной Кореи возбудила уголовное дело против президента Юн Сок Ёля по обвинению в государственной измене.

"Были поданы многочисленные жалобы, и сейчас ведется расследование в соответствии с процедурой", - отметил руководитель специальной группы по расследованию обстоятельств объявления Юном на прошлой неделе военного положения Пак Се Хён.

Он подчеркнул, что прокуратура расследует обвинения в госизмене и злоупотреблении властью против Юна.

В FT отметили, что Юн является проамериканским политиком. Он восстановил связи с соседней Японией и занял более жесткую позицию в отношении Северной Кореи и Китая, чем его левый предшественник Мун Чжэ Ин.

По ожиданиям западных дипломатов, любой левый преемник прекратит военно-политическое сотрудничество с США и Японией, займет более примирительную позицию в отношении КНДР, Китая и РФ, и исключит возможность поставок оружия в Украину.

Ситуация в Южной Корее - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в стране. По его словам, такое решение было принято, чтобы искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране.

В то же время парламент страны проголосовал против такого решения президента, ведь депутаты оппозиции пытались прорваться в парламент, чтобы провести процедуру голосования.

Уже 7 декабря в Сеуле более 100 тысяч человек вышли на протесты с требованием отставки Юн Сок Ёля. Несмотря на холодную погоду, общественные группы, профсоюзы, студенты и другие граждане заполнили улицы возле Ассамблеи в западном Сеуле, держа плакаты с призывами к импичменту президента.

Однако парламент страны не смог принять решение об отставке президента, поскольку депутаты правящей партии бойкотировали заседание.

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