По их данным, в июле 2014 года ГРУ начало координировать атаки на Востоке Украины, включая диверсионные действия подразделения 29155.

Журналисты-расследователи Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Respekt заявили, что взрывы на складах в Чехии могли быть частью операции российского ГРУ против Украины.

Читайте такжеГлава МВД Чехии опроверг заявление Земана о различных версиях взрыва на арсенале во ВрбетицеОб этом говорится в их новом материале, пишет "Европейская правда".

"Данные, проанализированные Bellingcat и его партнерами, подтверждают гипотезу о том, что взрывы в Чехии в 2014 году были частью долгосрочной операции ГРУ, которая была направлена на то, чтобы лишить Украину возможности покупать оружие и боеприпасы, необходимые для защиты от российских войск", - говорится в публикации.

По их данным, в июле 2014 года ГРУ начало координировать атаки на Востоке Украины, включая диверсионные действия подразделения 29155.

В течение 2014 и 2015 годов члены подразделения активно общались с российскими офицерами и с местными командирами боевиков.

Действия членов 29155 были нацелены на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева и его компанию EMCO.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности-для силовых подразделений Украины.

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Автор: Людмила Жерновская