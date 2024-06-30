Председатель партии ультраправых заявил, что планирует помешать Макрону поставлять оружие дальнего радиуса действия для Украины.

В воскресенье во Франции начались досрочные парламентские выборы, в результате которых правительство Франции впервые со времен нацизма может оказаться в руках ультраправых партий. Как пишет Associated Press, итоги двух туров выборов, которые завершатся 7 июля, могут повлиять на европейские финансовые рынки, поддержку Западом Украины и на то, как будет управляться ядерный арсенал и глобальная военная сила Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил досрочные выборы после того, как его партия потерпела поражение на выборах в Европарламент в июне от антииммиграционной партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", которая исторически связана с расизмом и антисемитизмом и враждебно относится к мусульманской общине Франции.

Как пишет AP, расчет был на то, что французские избиратели будут вынуждены отдать предпочтение умеренным силам на национальных выборах, чтобы не допустить к власти ультраправых.

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"Вместо этого предвыборные опросы говорят о том, что "Национальное объединение" набирает поддержку и имеет шансы получить парламентское большинство. В этом случае Макрон, как ожидается, назначит 28-летнего президента "Национального объединения" Жордана Барделлу премьер-министром", - пишет издание.

Барделла ранее заявлял, что использовал бы полномочия премьер-министра, чтобы помешать Макрону продолжать поставлять Украине оружие дальнего радиуса действия для войны с Россией. Его партия имеет исторические связи с Россией.

Партия также ставит под сомнение право на гражданство для людей, родившихся во Франции, и хочет ограничить права французских граждан с двойным гражданством. По мнению критиков, это подрывает основные права человека и является угрозой демократическим идеалам Франции.

Хотя Макрон заявил, что не уйдет в отставку до истечения своего президентского срока в 2027 году, эта ситуация ослабит его позиции как внутри страны, так и на мировой арене, считает AP.

Отмечается, что результаты первого тура дадут представление об общих настроениях избирателей, но не обязательно о том, каким будет состав следующего Национального собрания. Прогнозы крайне сложны из-за сложной системы голосования, а также потому, что между двумя турами партии будут работать над созданием альянсов в одних округах и выходом из других. В прошлом такие тактические маневры помогали удерживать ультраправых кандидатов от власти. Но теперь поддержка партии Ле Пен значительно распространилась, подчеркивает AP.

Выборы во Франции и Украина - что известно

Ранее Марин Ле Пен пообещала отменить решение Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину, если ее партия "Национальное объединение" (RN) сформирует правительство после предстоящих выборов.

Кроме того, лидер французских ультраправых Жордан Барделла говорил, что откажется отправлять французских солдат на войну в Украине, если станет премьер-министром. Однако при этом он пообещал, что "Национальное объединение" не позволит российскому империализму поглотить Украину.

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