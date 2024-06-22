В то же время поддержка его соперников растет.

Рейтинг поддержки президента Франции Эммануэля Макрона упал на шесть пунктов до исторического минимума в пятницу, чуть более чем за неделю до начала двухтурового этапа парламентских выборов. Об этом пишет Bloomberg.

"Поддержка ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выросла до 38%, что на два пункта выше, чем 10 июня, согласно отдельному опросу Ifop-Fiducial для радиостанции Sud Radio. Левый "Новый народный фронт" получил 29% поддержки, в то время как возглавляемая Макроном группа "Возрождение" осталась на третьем месте с 22%", - говорится в материале.

Известно, что ранее Макрон распустил Национальное собрание и назначил внеочередные парламентские выборы после того, как его группа проиграла на выборах в Европейский парламент. Первый тур выборов состоится 30 июня, а второй - 7 июля.

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"Моя основная мысль заключается в том, что мы в конечном итоге получим подвешенный парламент - в нем будет три блока, и ни один из них не хочет работать друг с другом. Это беспрецедентная территория во французской политике, поэтому мы действительно не знаем, что произойдет", - подчеркнула преподаватель политики в Университете Кардиффа Марта Лоример в интервью Bloomberg Television.

В издании отметили, что активность частного сектора во Франции неожиданно стала медленнее в июне. Индекс менеджеров по закупкам S&P Global упал до 48,2 с 48,9 - еще ниже 50 пунктов, что свидетельствует о росте.

"Выборы напугали бизнес, который обеспокоен растущей вероятностью радикальной смены правительства", - добавили в публикации.

Кроме того, французское бизнес-сообщество раскритиковало экономические программы левых и правых групп. Исследование аналитического центра Institut Montaigne отмечает, что предвыборные обещания трех конкурирующих политических групп, участвующих в выборах, будут стоить каждая из них более 10 миллиардов евро (10,7 миллиарда долларов США) в год только за счет расходной части бюджета.

"Мы сталкиваемся с программами, которые, по сути, предусматривают только новые расходы, но не предлагают финансирование мероприятий, хотя они являются электорально привлекательными", - объяснила ведущий автор отчета Лиза Томас-Дарбуа.

В то же время отдельный опрос, который опубликовали в пятницу, свидетельствует о том, что рейтинг поддержки Макрона упал на шесть пунктов до 26%. Это является самым низким показателем за всю серию опросов, которые проводило BVA Xsight для RTL.

В свою очередь правительство Франции пыталось использовать экономические беспокойства вокруг Национального объединения или прихода к власти левого альянса. По словам министра финансов Бруно Ле Мэра, в случае победы Ле Пен страна погрузится в долговой кризис, который возник в Великобритании два года назад.

Выборы во Франции - последние новости

Как писал УНИАН, претендент в премьер-министры Франции Жордан Барделла выступил против отправки французских войск и дальнобойного оружия в Украину, в случае своей победы на парламентских выборах. Однако он отметил, что Франция и в дальнейшем будет передавать Украине боеприпасы.

В то же время издание Politico проанализировало, что в России смеются над Макроном и Шольцем после выборов в Европарламент. Это произошло из-за того, что Макрон выступил с инициативой развертывания западных войск в Украине, поэтому в Кремле его поражению на выборах только обрадовались.

Также председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин написал в Telegram, что "Макрон и Шольц цепляются за власть из последних сил".

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