По его словам, нужно поддержать украинцев, избежав эскалации с Россией.

Лидер французских ультраправых Жордан Барделла обещает, что "Национальное объединение" не позволит российскому империализму поглотить Украину.

Такое заявление прозвучало в ходе дебатов, пишет BFM TV. При этом он говорит, что откажется отправлять французских солдат на войну в Украине, если станет премьер-министром по итогам парламентских выборов.

"Моя позиция по этому конфликту очень проста. Она никогда не менялась. Она заключается в том, чтобы поддержать Украину и избежать эскалации с Россией, которая, напомню, является ядерной державой", - сказал Барделла. Видео дня

Выборы во Франции

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил новые выборы, проиграв на выборах в Европейский парламент ультраправой партии Марин Ле Пен.

Известно, что первый тур выборов стартует уже в воскресенье, 30 июня. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что верит в сохранение поддержки страны новым правительством.

Макрон заявлял, что Франция и дальше будет оказывать Украине помощь, поскольку его слово обязывает Париж принимать подобные решения.

Вас также могут заинтересовать новости: