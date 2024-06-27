Поскольку Национальному объединению предсказывают победу на предстоящих выборах, лидер партии обещает усложнить жизнь президенту.

Марин Ле Пен пообещала отменить решение Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину, если ее партия "Национальное объединение" (RN) сформирует правительство после предстоящих выборов.

Она утверждает, что роль президента Франции как главнокомандующего вооруженными силами "является почетным званием" и что ее выбор будущего премьер-министра заменит его оборонную и внешнюю политику, пишет The Telegraph

В частности, Ле Пен считает, что прямое вмешательство в российско-украинскую войну (о чем часто говорил Макрон) не стоит начинать.

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В откровенном интервьюЛе Пен сказала: "Для президента это почетное звание главнокомандующего вооруженными силами, поскольку именно премьер-министр держит в руках кошельки".

Жордан Барделла, вундеркинд Ле Пен, является кандидатом Национального объединения (NR) на пост премьер-министра, если партия получит абсолютное большинство на парламентских выборах, которые начнутся в эти выходные.

Ле Пен говорит: "Жордан не намерена вступать в драку с [г-ном Макроном], но он установил красные линии. В Украину президент не сможет ввести войска".

Такие слова дают представление о напряженности, которая возникнет в результате совместного существования: президенту Франции, который является "хромой уткой", придется выбирать премьер-министра из парламента, в котором доминируют депутаты от оппозиции.

"Я думаю, что у нас будет абсолютное большинство", - говорит Ле Пен, указывая на опросы общественного мнения, которые показывают, что НР набирает до 36 процентов голосов избирателей, по сравнению с президентской коалицией гМакрона, имеющей чуть менее 20 процентов.

Обсуждая деятельность Французской Республики, Ле Пен говорит: "В конституции все довольно ясно. Что касается выбора премьер-министра, президент понимает, что у него нет выбора – Джордан Барделла черпает свою легитимность непосредственно у французов. Кроме того, поскольку Эммануэль Макрон не баллотируется на пост президента, его положение будет не очень комфортным. Ничего прогнозировать не буду, потому что не знаю, какой будет его реакция. Учитывая его гордость, долго ли он будет это терпеть?".

Ситуация во Франции

В прошлом месяце Макрон заявил, что возможность отправки солдат в Украину возникнет, если российские войска будут выглядеть так, будто они находятся на пути к победе.

"Я ничего не исключаю, потому что мы имеем дело с тем, кто ничего не исключает", - сказал президент.

Он добавил: "У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить в Украине".

Ле Пен остаётся де-факто лидером НСР, но хочет оставить пост премьер-министра Барделле, одновременно сосредоточив внимание на замене Макрона в 2027 году и самой стать президентом.

Несмотря на такие амбиции, последние заявления Ле Пен, похоже, неверно истолковали конституцию Пятой республики.

Фактически, статья 15 четко гласит: "Президент Республики является Главнокомандующим Вооруженными Силами. Он будет возглавлять высшие советы и комитеты национальной обороны".

Утверждение Ле Пен о том, что президент Франции является всего лишь "почетным" главнокомандующим вооруженными силами, было отклонено как доказуемо ложное министром вооруженных сил Макрона.

Себастьян Лекорню заявил: "Конституция не является почетной".

Президент Франции является одной из самых влиятельных исполнительных должностей в мире, и он также обеспечивает полный контроль над ядерным арсеналом страны. Это также позволяет действующему президенту полностью обойти парламент и править указом президента.

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