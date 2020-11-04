По предваритетельной информации, в выборах приняли участие 66,9% американцев.

В США явка на президентских выборах стала самой высокой за последние 120 лет.

По предваритетельной информации, в выборах приняли участие 66,9% американцев. Об этом сообщает издание The Hill, ссылась на данные проекта United States Election Project.

«Предварительные оценки показывают, что на президентских выборах 2020 года явка была самой высокой с 1900 года, согласно проекту United States Election Project», — сообщили в сказано в публикации.

В 1900 году в голосовании приняли участие 73,7% граждан США. Сейчас, по предварительным данным, свои голоса отдали 160 миллионов человек. Явка таким образом составила 66,9%. При этом подсчет голосов продолжается.

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Выборы в США

В США завершилось голосование на выборах. По предварительным результатам выборов, разница в голосах за кандидатов в президенты Америки - Дональда Трампа и Джо Байдена - минимальная.

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Автор: Олег Давыгора