В США прошли президентские выборы. За кресло в Белом доме сражаются Дональд Трамп и Джо Байден.

В США завершилось голосование на выборах. По предварительным результатам выборов, разница в голосах за кандидатов в президенты Америки - Дональда Трампа и Джо Байдена - минимальная.

Карта президентских выборов в США

Карта: Голос Америки

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Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

Подробнее об избирательной системе США можно узнать по ссылке.

Реакции кандидатов

Дональд Трамп, как и его соперник от демократов Джо Байден уверенны в своей победе на этих выборах.

Соответствующие сообщения они опубликовали в своих Twitter-аккаунтах.

«Сегодня вечером я сделаю заявление. Большая победа!» - написал Трамп.

Однако Байден также выразил уверенность в своей победе.

«Мы рады тому месту, которое занимаем. Мы считаем, что идем по пути к победе на этих выборах», - написал Байден.

Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

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Автор: УНИАН