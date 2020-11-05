В США завершилось голосование на выборах. По предварительным результатам выборов, разница в голосах за кандидатов в президенты Америки - Дональда Трампа и Джо Байдена - минимальная.
Карта президентских выборов в США
Карта: Голос Америки
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Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.
Подробнее об избирательной системе США можно узнать по ссылке.
Реакции кандидатов
Дональд Трамп, как и его соперник от демократов Джо Байден уверенны в своей победе на этих выборах.
Соответствующие сообщения они опубликовали в своих Twitter-аккаунтах.
«Сегодня вечером я сделаю заявление. Большая победа!» - написал Трамп.
Однако Байден также выразил уверенность в своей победе.
«Мы рады тому месту, которое занимаем. Мы считаем, что идем по пути к победе на этих выборах», - написал Байден.
Выборы в США: что известно
- Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.
- 29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.
- В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.
- В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.
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