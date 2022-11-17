Республиканская партия смогла преодолеть порог в 218 мест.

На промежуточных выборах в Конгресс в Соединенных Штатах Америки республиканцы побеждают демократов в Палате представителей.

Как сообщает CNN, республиканская партия смогла преодолеть порог в 218 мест.

Отмечается, что победа республиканцев в Палате представителей завершит пребывание демократа Нэнси Пелоси на посту спикера в январе 2023 года. Она занимала этот пост в течение двух сроков.

Видео дня

В то же время издание прогнозирует, что в палату вернется идеология экс-президента США Дональда Трампа.

"Новая Палата представителей под руководством республиканцев наверняка сделает жизнь Белого дома сложнее до конца срока Байдена, как президент признал перед выборами, когда он сказал журналистам, что потеря большинства Демократической партии сделает ситуацию "более сложной", – отмечает CNN.

Выборы в США

Промежуточные выборы в обе палаты Конгресса США состоялись 8 ноября 2022 года.

По итогам голосования демократы получат достаточное количество мест, чтобы сохранить контроль над Сенатом США.

В то же время окончательные результаты выборов, которые определят, кто получит партийное большинство в верхней палате Конгресса США – республиканцы или демократы – станут известны лишь в декабре. Этот процесс затянется из-за необходимости проведения повторного тура голосований в американском штате Джорджия.

Вас также могут заинтересовать новости: