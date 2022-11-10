В штате Джорджия проведут второй тур выборов.

Окончательные результаты выборов, которые определят, кто получит партийное большинство в верхней палате Конгресса США – республиканцы или демократы – станут известны лишь в декабре.

Как сообщает Reuters, этот процесс затянется из-за необходимости проведения повторного тура голосования в американском штате Джорджия.

"После подсчета более 99% голосов Рафаэль Ворнок (представитель демократов – ред.) с небольшим отрывом опережает Гершела Волкера (представитель республиканцев – ред.), бывшую звезду футбола, которого поддержал экс-президент Дональд Трамп", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что ни один кандидат не получил абсолютного большинства голосов. Хотя Ворнок и лидирует, он не набрал 50% для победы в первом туре.

"В то время, как уполномоченные лица округа до сих пор продолжают детально подсчитывать голоса, мы считаем, что можем с уверенностью сказать, что здесь, в Джорджии состоится второй тур голосований в Сенат США, запланированный на 6 декабря", – отметил представитель местной власти Гейб Стерлинг.

Выборы в США и помощь Украине: что известно

8 ноября 2022 года в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты Конгресса.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что в случае, если по результатам промежуточных выборов Республиканская партия сможет установить контроль над Палатой Представителей Конгресса США, Соединенные Штаты не откажутся от военной помощи Украине.

Ранее также сообщалось, что Россия вновь активизировала свои ботофермы в соцсетях и пытается вмешаться в результаты промежуточных выборов в Конгресс. Преимущественно боты критикуют действующего президента Байдена и других известных демократов, а также сетуют на использование денег налогоплательщиков для многомиллиардной поддержки Украины перед лицом российской агрессии.

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