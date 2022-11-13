Окончательный удар по надеждам республиканцев был нанесен в Неваде.

Демократы получат достаточное количество мест, чтобы сохранить контроль над Сенатом США.

Окончательный удар по надеждам республиканцев был нанесен в Неваде, пишут агентство Bloomberg со ссылкой на данные о результатах выборов и газета The Washington Post. Там в субботу сенатор от демократов Кэтрин Кортес Масто выиграла переизбрание, обойдя Адама Лаксальта, бывшего генерального прокурора штата.

Следовательно, победа Масто обеспечила демократам 50 мест. 6 декабря второй тур выборов состоится в Джорджии. Всего на кону 35 мест в Сенате.

Видео дня

Выборы в США

Как сообщал УНИН, 8 ноября в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты Конгресса. Вскоре стало известно, что Республиканская партия по предыдущим результатом, может стать главенствующей в Палате.

По данным СМИ, окончательные результаты выборов в США появятся в декабре. Все затянется из-за того, что в штате Джорджия будут проводить повторное голосование. Также стало известно, что на выборах в Палату представителей США прошли два покойника.

Вас также могут заинтересовать новости: