Политик победил в Висконсине, тем самым набрав 277 голосов выборщиков, хотя для победы необходимо меньше.

Республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США. Окончательное преимущество над демократкой Камалой Харрис ему принесла победа в штате Висконсин, пишет Associated Press.

Трамп вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Лидерство в Висконсине принесло ему победу. Всего Трамп набрал 277 из 270 необходимых для победы голосов выборщиков.

Зато его конкурентка Камала Харрис пока имеет 224 голосов выборщиков. Шансов на победу у нее уже нет.

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Дональд Трамп победил на выборах в США

Республиканец Дональд Трамп во второй раз вернется в Белый дом, набрав необходимое для победы количество голосов выборщиков, пишет The Hill.

Через несколько часов Дональд Трамп объявил о победе на президентских выборах в США во время обращения к своим сторонникам во Флориде.

Во время своей речи перед избирателями Трамп заявил, что собирается завершить все войны, в том числе и в Украине.

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было. Кроме того, мы победили ИГИЛ", - заявил Трамп во время выступления во Флориде.

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