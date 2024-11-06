Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал оградить американский рынок пошлинами на импорт, в частности из Европы.

Победа Дональда Трампа на выборах президента США ставит Европу перед реальной угрозой торговой войны между Америкой и Европейским союзом. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что во время предвыборной кампании Трамп обещал ввести драконовские 60%-ные пошлины на все товары из Китая, а также 10-20%-ные пошлины на товары из других стран, в частности из Европы. Так он стремится защитить внутренний рынок и сделать его более доступным для американского производителя.

Европейские чиновники вспоминают, как в 2018 году Трамп начал торговую войну, введя 25-процентную пошлину на сталь и 10-процентную пошлину на алюминий из Европы. Ожидается, что его второй мандат, скорее всего, будет еще хуже в этом плане. Особенно европейцев беспокоит, что теперь ЕС больше зависит от американского сжиженного природного газа.

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Европейские чиновники и дипломаты говорят, что ЕС готов быстро и жестко отреагировать на введение любых пошлин Трампом, чтобы принудить его к переговорам. Сейчас Трампу присылают предложения к сотрудничеству, но параллельно готовятся реагировать на его возможные недружественные действия.

"Мы должны подготовиться к гораздо более агрессивному тону и, возможно, попыткам принуждения в трансатлантических коммерческих дипломатических отношениях", - сказал Дэвид Клейманн, старший эксперт по торговле в аналитическом центре ODI.

По данным Кильского института мировой экономики (Германия), если Трамп действительно начнет вводить большие пошлины на импорт, это приведет к "значительным экономическим потерям". В частности ВВП Евросоюза может сократиться на 0,5%, а Германии аж на 3,2%. Потери Китая могут быть еще большими.

"Если американская сторона введет неоправданные пошлины на продукцию ЕС, мы готовы к этому и будем реагировать. Если Трамп продолжит свои анонсированные тарифные фантазии, тогда мы вернем его к реальности и защитимся", - сказал Бернд Ланге, ветеран Европейского парламента и председатель комитета по международной торговле.

Выборы в США: последствия избрания Трампа

Как писал УНИАН, нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов Америки не означает, что военная помощь Украине непременно будет свернута. Она отметила, что Трамп является прагматиком.

Похожее мнение высказал председатель комитета по иностранным делам в ВРУ Александр Мережко. Однако он отметил, что Украине придется много работать, чтобы убедить Трампа продолжить поддержку в войне против России.

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