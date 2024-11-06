Очевидно, Трамп попытается принудить к уступкам и Украину, и Россию, но пока остается только ждать, говорит финский политик.

Приход Дональда Трампа к власти в США не окажет немедленного влияния на войну в Украине. Однако новоизбранный президент Америки будет ожидать от Киева определенной гибкости в вопросах достижения мира. Об этом заявил экс-президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью Yle.

Ранее Трамп неоднократно повторял свое намерение быстро закончить войну в Украине. Именно эти его слова вызвали тревогу, поскольку не содержали никакой конкретики.

"Более детального плана по этому поводу, если он есть, я не видел. Посмотрим что он на самом деле собирается делать. Однако пока план сводится лишь к одному предложению", - отмечает Ниинисте.

Видео дня

По словам бывшего финского президента, Трамп, вероятно, будет давить как на Россию, так и на Украину. В частности, он может оказать Украине значительную поддержку, если Россия не пойдет на мирное соглашение. С другой стороны, по словам Ниинисте, Трамп, безусловно, также ожидает, что Украина будет гибкой в вопросах заключения мира.

Вместе с тем Ниинисте не верит, что избрание Трампа окажет немедленное влияние на военную помощь США Украине.

Выборы в США: вероятные последствия победы Трампа: вероятные последствия

Как писал УНИАН, российские элиты, в частности президент Владимир Путин, тайно поздравили Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Они надеются, что при Трампе Россия получит дополнительное преимущество в войне против Украины.

Тем временем в Евросоюзе ожидают начала торговой войны с США, поскольку перед выборами Трамп неоднократно обещал ввести импортные пошлины на европейские товары. Если это произойдет, ЕС понесет значительные экономические потери.

Вас также могут заинтересовать новости: