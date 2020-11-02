Выборы главы Белого дома назначены на 3 ноября

3 ноября 2020 американцы будут выбирать нового президента страны. Главные кандидаты - действующий президент Дональд и демократ Джо Байден.

Как проходят президентские выборы в США

Выборы в США проводятся каждые четыре года. На них выбирают президента страны и вице-президента. Президент может быть переизбран только один раз.

Президентские выборы проводятся в два этапа. На первом этапе жители страны в результате всенародного голосования голосуют за выборщиков, которые на втором этапе выбирают президента страны. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

В каждом штате разное количество выборщиков. К примеру, в крупном штате Калифорния их 55, а в маленьких штатах их по 7. Поэтому для кандидатов в президенты очень важно, чтобы их поддерживали в больших штатах.

Через 41 день после всенародного голосования выборщики заполняют бюллетени, выбирая президента и вице-президента. В начале января после подсчета голосов выборщиков будет известно имя нового президента.

Кандидаты в президенты в США

Исторически на президентских выборах соревнуются кандидаты двух самых крупных партий Америки: Республиканской и Демократической.

От республиканцев баллотируется Дональд Трамп - предприниматель в сфере недвижимости, телеведущий и шоумен, владелец конкурса Мисс Вселенная. В 2016 году он выиграл президентские выборы. По результатам всенародного голосования он получил меньше голосов, чем его соперница Хилари Клинтон, но обошел её в количестве выборщиков. Вместе с Трампом от республиканцев баллотируется действующий вице-президент США Майкл Пенс.

Демократическая партия выбрала своим представителем Джо Байдена. В отличие от Трампа, Байден уже давно занимается политикой. Он был сенатором штата Делавэр и вице-президентом при Бараке Обаме. От демократов на должность вице-президента баллотируется сенатор Камала Харрис.

Возраст Трампа - 74 года, а Байдену 78 лет. Кто бы из них не победил, он станет самым старым президентом Штатов.

Опросы избирателей

По разным опросам среди американцев, Байден уверенно набирает большинство голосов. В разных экзитполах за Байдена готовы отдать голос около 53% избирателей, а за Трампа - около 45%. Однако всё не так просто. Политологи говорят, что результаты выборов могут быть неожиданными, как это было в 2016 году. Если за Трампа проголосуют в тех штатах, где больше выборщиков, то он может получить перевес голосов.

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Автор: Екатерина Пулатова