Примечательно, что Байден оказался более популярным среди избирателей, которые не голосовали на президентских выборах в 2016 году.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден по итогам опросов побеждает в четырех ключевых штатах - Пенсильвании, Флориде, Аризоне и в Висконсине.

Об этом сообщает The New York Times.

Опросы показали, что Байден опережает своего соперника Дональда Трампа на три пункта во Флориде, на шесть пунктов в Пенсильвании и Аризоне и аж на 11 пунктов в Висконсине.

Примечательно, что Байден оказался более популярным среди избирателей, которые не голосовали на президентских выборах в 2016 году. Они поддерживают кандидата от демократов с перевесом в 19 пунктов в Висконсине, на 17 пунктов во Флориде, на 12 пунктов в Пенсильвании и на семь пунктов в Аризоне.

В опросе приняли участие 1,4 тысячи респондентов во Флориде, 1,8 тысячи в Пенсильвании, 1,2 тысячи в Висконсине и 1,2 тысячи в Аризоне.

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Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел на коронавирус, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

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Автор: УНИАН