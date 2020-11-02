По мнению политолога Владислава Фарапонова, сейчас очень трудно предсказать победителя.

Победителем на выборах в США в этом году может стать кандидат, который наберет меньше голосов простых избирателей.

Об этом рассказал политолог-американист Владислав Фарапонов в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас очень трудно предсказать победителя. Система Коллегии выборщиков непредсказуемая, и четыре года назад она это доказала. В этом году возможно, что больше голосов избирателей наберет один кандидат, а победит в итоге другой. Я думаю, что эта кампания отличается тем, что шатких штатов, которые еще не определились с кандидатом, очень много — от шести до тринадцати. Это много, как правило, их до семи. И вопрос в том, кто победит именно в этих штатах. Что до других, то есть штаты, которые 100% будут за демократов, есть те, кто будет за республиканцев", - сказал он.

По словам эксперта, решающим может стать даже голос выборщиков от небольшого штата.

"Будет интересно, если Байден победит в Пенсильвании, которая дает 20% коллегии выборщиков, а Трамп - во Флориде, 29% Коллегии выборщиков. Тогда такой штат, как например Мэн, который дает 1%, условно говоря, может стать решающим", - сказал он.

Читайте такжеВыборы в США: Байден побеждает в четырех ключевых штатах - опрос

Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел на коронавирус, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН