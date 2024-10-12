Последний осмотр кандидат в президенты проходила полгода назад.

Обнародовано заключение врачей о состоянии здоровья кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис.

Она надеется, что это поможет оказать дополнительное давление на ее соперника Дональда Трампа, которому 78 лет, пишет Би-би-си. В частности, предвыборный штаб 59-летней Камалы Харрис намерен использовать прием Трампа, который ранее обвинял нынешнего президента США Джо Байдена в профнепригодности, против него самого, подвергнув сомнению его собственную пригодность к должности главы государства.

Согласно заключению врачей, Харрис полностью здорова. Ее врач Джошуа Симмонс написал, что она обладает физической и умственной устойчивостью, необходимой для работы президента.

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Последний осмотр кандидат в президенты проходила полгода назад. По данным Симмонса, у Харрис нет проблем с сердцем и диабета, давление и холестерин отвечают норме.

Симмонс только отметил нехватку у политика витамина D, но добавил, что она принимает этот витамин. "Харрис поддерживает здоровый и активный образ жизни", - сказал врач, уточнив, что она занимается аэробикой и силовыми тренировками.

"Она не курит и употребляет алкоголь лишь изредка и в умеренных количествах", - детализировал врач.

В свою очередь в августе Дональд Трамп заявлял, что на последнем медицинском осмотре врач поставил ему "высшую оценку". При этом политик никогда не обнародовал никаких медицинских данных о себе.

Издание ометило, что Дональд Трамп является самым пожилым кандидатом на пост президента в истории страны - ему 78 лет и 119 дней. Джо Байдену в момент избрания на пост главы государства в 2021 году было 78 лет и 61 день.

Выборы президента США

Кандидат в президенты Дональд Трамп имеет преимущество перед своей соперницей на выборах в США Камалой Харрис в вопросах войны в Украине и на Ближнем Востоке. Согласно опросу The Wall Street Journal, больше избирателей считают, что Трамп лучше проведет страну через оба конфликта.

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