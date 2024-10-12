Трамп опережает Харрис с показателем в 50 % против 39 % в вопросе о том, кто лучше справится с войной России в Украине.

Дональд Трамп имеет явное преимущество перед своей соперницей на президентских выборах в США Камалой Харрис в вопросах войны в Украине и на Ближнем Востоке. Согласно опросу The Wall Street Journal, больше избирателей считают, что Трамп лучше проведет страну через оба конфликта.

"Трамп опережает Харрис с показателем в 50 % против 39 % в вопросе о том, кто лучше справится с войной России в Украине, и имеет более значительное преимущество, 48 % против 33 %, в вопросе о том, кто лучше справится с войной Израиля и Хамас", - пишет WSJ.

Лидерство Трампа по обоим конфликтам отчасти поддерживается независимыми избирателями, почти половина из которых сказала, что он лучше справится с войной между Украиной и Россией, по сравнению с примерно третью, отдавшей предпочтение Харрис. Что касается войны между Израилем и Хамасом, 43 % независимых оценили Трампа как лучшего, в то время как 26 % сказали то же самое о Харрис, а остальные не выбрали ни одного, ни другого.

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В то же время опрос показал, что что внешняя политика не является приоритетом для избирателей и респонденты по-прежнему считают экономику наиболее важным фактором при выборе кандидата, за ней следуют иммиграция и безопасность границ.

Опрос проводился с 28 сентября по 8 октября, в нем приняли участие 2100 избирателей из семи штатов, погрешность составляет +/- 2,1 процентных пункта.

Выборы в США и война в Украине

По мнению председателя правления Украинского кризисного медиацентра Валерия Чалого, Украине вряд ли будет легче с президентом Камалой Харрис, чем с Дональдом Трампом. По словам эксперта, люди из команды Камалы Харрис ранее не хотели помогать Украине летальным вооружением.

В то же время бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявлял, что пессимизм по поводу позиции Дональда Трампа по Украине преувеличен, он "может сильно удивить".

Новый генсек НАТО Марк Рютте также выразил уверенность, что Дональд Трамп не прекратит поддержку Украины, если вернется в Белый дом, поскольку понимает, что речь идет не только об Украине, но и о безопасности самих США.

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