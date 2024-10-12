В издании отметили, что Запад переживает из-за тесных связей между политиками, которые могут негативно повлиять на поддержку Украины.

Правительства стран ЕС разрабатывают планы на случай, если они будут вынуждены оказаться в "menage a trois" (с французского "любовная тройка" - УНИАН) с экс-президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, пишет The Telegraph.

В частности у западных политиков возникли опасения относительно обмена разведданными и будущего Украины после того, как стало известно о тесных связях Трампа с Путиным.

"Очень неприятно думать, что Запад окажется в любовной тройке с Путиным, если Трамп станет президентом. Если он вернется, продажи попкорна в Москве и Пекине взлетят до небес. Все, что им останется - это сидеть сложа руки и наблюдать, как Запад разрывается на части во внутренних разногласиях", - отметил европейский дипломатический источник для The Telegraph.

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В издании подчеркнули, что один из вопросов, который стоит перед лидерами Европы, заключается в том, что им придется увеличить поставки оружия для Украины, если Трамп решит прекратить военную помощь от США.

The Telegraph напомнило, что Трамп неоднократно говорил, что мог бы закончить войну в Украине, путем соглашения между Киевом и Москвой. По его словам, Путин не начал бы полномасштабное вторжение в Украину, если бы он был президентом на тот момент.

"Это вызвало опасения среди европейских правительств, что он может заставить Украину отдать земли России в обмен на прекращение огня", - добавили в материале.

Связи между Трампом и Путиным - что известно

Как писал УНИАН, бывший президент США Дональд Трамп в 2024 году по меньшей мере один раз говорил с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом говорится в книге редактора Боба Вудворда "Война".

Однако неизвестно, о чем именно могли говорить Трамп и Путин. В то же время один из сотрудников предвыборного штаба кандидата в президенты США сомневается, что такой контакт действительно был.

Другой помощник Трампа анонимно сообщил, что американский политик мог говорить с Путиным по меньшей мере семь раз после того, как покинул свой пост президента в 2021 году.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что пока нет официальных подтверждений того, что Трамп разговаривал с Путиным. По ее словам, если такая информация подтвердится, то это вызывает серьезное беспокойство.

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