Екатерина Гирнык

Прямые переговоры со США положат конец международной изоляции Путина и подтвердят его притязания на сферу влияния Украины.

С возвращением Дональда Трампа на пост президента США лидер России Владимир Путин видит возможность разорвать свою международную изоляцию и реабилитировать свой имидж государственного деятеля. Об этом пишет в статье для The Hill Дэвид Кириченко, ассоциированный научный сотрудник Общества Генри Джексона, Лондонского аналитического центра.

"Больше всего Путин желает, чтобы Трамп помог ему восстановить статус на мировой арене. С этой целью российский лидер осторожно льстил Трампу, закладывая основу для громкой встречи, которая могла бы укрепить его позиции как внутри страны, так и за рубежом", - отмечает он.

Как пишет Кириченко, у Путина нет другого выбора, кроме как умиротворить Трампа. При этом, поскольку экономика России балансирует на грани экономического краха, Путин действует осторожно, чтобы не провоцировать Трампа, который уже намекнул на возможность усиления санкций против России.

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При этом Россия по-прежнему не желает вести прямые переговоры с Украиной и вместо этого стремится к переговорам с Америкой. Трамп также стремится выступить посредником в мирном соглашении, однако в отличие от бывшего президента США Джо Байдена, который подчеркивал принцип "Ничего об Украине без Украины", Трамп более склонен добиваться урегулирования, которое ставит в приоритет его собственные политические цели и взгляды на дипломатию, отмечает аналитик.

По его мнению, Путин рассматривает стремление Трампа к соглашению как возможность настаивать на условиях, выгодных для России, даже в ущерб украинскому суверенитету и безопасности:

"Прежде всего, Путин жаждет прямого саммита с США, исключая Украину, чтобы укрепить свой нарратив о России как о мировой сверхдержаве. Такие переговоры положат конец его изоляции, подтвердят его притязания на сферу влияния Украины и удовлетворят его желание проецировать Россию как империалистическую державу, заслуживающую уважения на мировой арене".

Трамп и Путин - новости

Дональд Трамп и Владимир Путин сигнализируют, что в ближайшее время состоится их телефонный разговор, который может быть первым важным шагом к переговорам.

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Главной проблемой остается вопрос, будет ли Украина принимать полноценное участие в этих переговорах и как будут учтены ее интересы. Переговоры без представителей Украины рискуют стать попыткой "заморозить" конфликт на условиях, выгодных Кремлю, но неприемлемых для Киева.

Также Трамп заявил, что проводит "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении войны в Украине.

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