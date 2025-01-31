Российские журналисты выяснили, что Путин говорил о регионе в январе всего один раз.

Спустя полгода после начала операции ВСУ в Курской области российский диктатор Владимир Путин почти перестал говорить о том, что происходит в регионе. Это происходит на фоне того, как продвижение оккупантов постепенно замедляется. Об этом говорится в анализе, проведенном российским порталом "Агентство".

Отмечается, что в январе Путин всего раз упомянул Курскую область публично. Регион упоминался в поздравлении к работникам прокуратуры.

"Прокуратуре нужно уделить особое внимание решению проблем граждан в Донбассе и Новороссии, Курской области, в других наших регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения", - сказал тогда российский диктатор.

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Журналисты поделились, что чаще всего Путин говорил про Курскую область в августе, после начала операции ВСУ, а также в декабре, когда подводил итоги года. В эти месяцы глава РФ упоминал регион по восемь раз.

Кроме того, в декабре Путин назначил Александра Хинштейна новым губернатором Курской области, напомнили журналисты.

Позже, в сентябре, Путин упоминал регион четыре раза: на "Разговорах о важном", во время Восточного экономического форума, на встрече с воевавшим в регионе подполковником и в обращении по случаю оккупации украинских территорий. Еще четыре раза он говорил про Курскую область в октябре.

В ноябре Путин упоминал регион пять раз. Журналисты отметили, что трижды это было сказано в контексте применения в регионе западного дальнобойного оружия и удара "Орешником" по Днепру.

Более того, российский диктатор стал гораздо чаще говорить о новом президенте США Дональде Трампе, чем о Курской области, подчеркнули журналисты.

Ситуация в Курской области - важные новости

Ранее в председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко объяснил, почему с передовой в Курской области исчезли солдаты КНДР. Вероятно, речь идет о перегруппировке северокорейских войск, а надеяться на их окончательное исчезновение не приходится, отмечает он.

Кроме того, в Курской области десантники взяли в плен российских морпехов. Оба оккупанта утверждают, что понятия не имели о зверствах своих "побратимов".

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