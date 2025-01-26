Главной проблемой остается вопрос, будет ли Украина принимать полноценное участие в этих переговорах и как будут учтены ее интересы.

Американский президент Дональд Трамп и российский правитель Владимир Путин сигнализируют, что в ближайшее время состоится их телефонный разговор. ABC News пишет, что стороны могут обсудить ряд ключевых вопросов.

Эта ситуация является сложной и многогранной, ведь дипломатические шаги президента Трампа по решению войны в Украине несут как потенциальные возможности, так и вызовы.

Идея встречи или телефонного звонка между Трампом и Путиным может быть первым важным шагом к переговорам. Однако история показывает, что личные встречи с лидером России могут привести к опасности невыгодных уступок, особенно если интересы Украины не будут должным образом учтены.

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Стратегия Трампа по влиянию на ОПЕК и мировые цены на нефть может усилить экономическое давление на Россию, поскольку нефтегазовые доходы являются ключевыми для ее бюджета. Однако это может столкнуться с сопротивлением не только со стороны Москвы, но и некоторых союзников в Персидском заливе.

Кроме того, Трамп и Путин могут обсудить идею возобновления переговоров о контроле над ядерными вооружениями. Она выглядит конструктивной, но это не решает непосредственной проблемы войны. Кроме того, важно учитывать, что Россия часто использовала подобные переговоры для затягивания времени и ослабления западного давления.

Включение Китая в процесс переговоров может стать важным фактором, учитывая его экономическое и политическое влияние на Россию. Однако зависимость Китая от стабильного партнерства с Москвой может ограничить его желание активно давить на Россию.

Главной проблемой остается вопрос, будет ли Украина принимать полноценное участие в этих переговорах и как будут учтены ее интересы. Переговоры без представителей Украины рискуют стать попыткой "заморозить" конфликт на условиях, выгодных Кремлю, но неприемлемых для Киева.

Как отмечает издание, пока непонятно как Трамп планирует включить Украину в переговоры, и планирует ли привлечь ее к этому процессу в целом.

Переговоры Трампа и Путина - что стоит знать

По данным издания The Washington Post, перед ожидаемым телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным обе стороны отстаивают свои позиции. В Москве ожидают, что Трамп в ближайшие дни свяжется с Путиным, однако российские чиновники заняли жесткую позицию относительно войны в Украине. Они снижают ожидания относительно возможности значительного прорыва в отношениях между США и Россией.

По мнению Трампа, низкие мировые цены на нефть будут способствовать окончанию войны в Украине, поэтому страны ОПЕК и в частности Саудовская Аравия, один из крупнейших мировых экспортеров черного золота, должна снизить цены.

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