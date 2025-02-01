Он сообщил, что Вашингтон ведет серьезные дискуссии с Москвой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит "очень серьезное" обсуждение с Россией о завершении войны в Украине. Об этом он рассказал во время предоставления комментариев журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Политик пообещал, что у него состоится разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы будем говорить, и, думаю, возможно, сделаем что-то действительно важное. Мы хотим положить конец этой войне. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Мы хотим ее остановить, ведь это ужасная война", - сказал он.

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По его словам, "миллионы молодых людей погибают, преимущественно на линии фронта".

"В основном это солдаты, но многие города сильно разрушены, они выглядят как площадки для сноса зданий. Тем временем военные просто стреляют друг в друга. Это очень равнинная местность, и единственное, что может остановить пулю, - это тело человека. Если верить цифрам, Россия, вероятно, потеряла около 800 000 военных, а Украина - 600 000 или 700 000. Это бессмысленная ситуация, и ее нужно прекратить", - заявил Трамп.

Американский президент подчеркнул свое намерение положить конец войне в Украине, добавив:

"Поэтому я готов сделать все, что в моих силах, чтобы остановить эту войну. Мы уже проводим серьезные переговоры. Они запланированы и продолжаются. Мы ведем очень важные обсуждения, направленные на то, чтобы положить конец этой войне, достигнув договоренности с Россией".

Остановит ли Трамп войну в Украине - мнение эксперта

Президент США Дональд Трамп подрывает собственную идею относительно устойчивого и длительного мира в Украине. Такое мнение высказал в своей статье обозреватель The Washington Post Ли Хокстедер. Он отметил, что американский лидер не желает направлять в Украину дополнительную помощь, не говоря уже об американских войсках; также он не хочет принимать Украину в НАТО.

По мнению аналитика, что касается контроля за возможным прекращением огня и обеспечения безопасности Украины - без чего перемирие было бы бессмысленным, то он считает это проблемой Европы.

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