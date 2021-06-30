Встреча Байдена и Путина состоялась 16 июня в Женеве.

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин в ходе недавней встречи в Женеве не заключили никакой сделки по Украине, несмотря на то, что поднимали "украинский вопрос".

По мнению аналитика фонда "Демократические инициативы" Марии Золкиной, договориться о каких-то компромиссах в обход Украины невозможно. Об этом она рассказала "РБК-Украина". Золкина объясняет это тем, что подобные решения потом элементарно не будут легитимизированы украинским обществом. Власть, по ее словам, это уже поняла.

"То есть это может привести только к внутренней нестабильности. А еще меньше чем в войне наши западные партнеры заинтересованы в том, чтобы Украина превратилась в страну управленческого хаоса", - пояснила эксперт.

Встреча Байдена с Путиным

16 июня в Женеве состоялась первая встреча Байдена в роли президента США с российским главой Владимиром Путиным. Стороны обсуждали, в частности, роль России в кибератаках на объекты Штатов, вопрос Украины, договор о ядерных вооружениях и отравление Навального.

По результатам саммита прошли пресс-конференции президентов. Путин говорил об Украине, вступлении в НАТО и Минских соглашениях. Байден об этом упомянул лишь вскользь. При этом американский глава заявил, что в отношениях с РФ хочет предсказуемости и стабильности, а Путин, мол, стремится избежать холодной войны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя саммит Байдена и Путина, позже заявил, что "Америка вернулась, и теперь наступило время заставить Россию уйти из Украины".

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Автор: Юрий Годован