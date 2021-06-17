Дмитрий Кулеба заявил, что эти переговоры не вызвали у Украины никаких беспокойств.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Радио свобода со ссылкой на Reuters.

Министр заявил, что приветствует "твердые слова" президента США Джо Байдена. Также он утверждает, что эти переговоры не вызвали у Украины никаких беспокойств.

"Этот саммит показал, что Америка вернулась, и теперь пришло время заставить Россию отойти из Украины", – сказал Кулеба.

При этом министр отмечает, что "Путин не увидел никаких приглашений США поторговаться по вопросам Украины".

"И это принципиально, потому что мы договорились со США, что не будет никаких сделок об Украине без Украины, и Америка сдержала свое слово", – подчеркнул министр.

Кулеба также обратил внимание, что Россия не имеет права вето на вступление Украины в НАТО. Он добавил, что Украина усиливает "словесное давление" на НАТО относительно своего вступления.

Читайте такжеВ ОП прокомментировали встречу Байдена и Путина в Женеве

Переговоры Байдена и Путина: детали

16 июня президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Джозефом Байденом заявил, что тема вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком».

«По поводу вступления возможного Украины в НАТО -эта тема затрагивалась «мазком», здесь, пожалуй, нечего обсуждать», - сказал Путин.

Кроме того, по словам Путина, он обсудил с Байденом вопрос выполнения Минских соглашений.

«Что касается Украины - эта тема поднималась, не могу сказать, что очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, в основе урегулирования на востоке Украины должны быть Минские соглашения», - отметил он.

В свою очередь Байден на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подтвердил непоколебимую поддержку США территориальной целостности Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора