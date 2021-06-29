Байден поделился деталями Женевского саммита с главой Кремля.

Американский президент Джо Байден назвал условие диалога с российским главой Владимиром Путиным.

Об этом шла речь во время его обращения к совместной сессии Конгресса, говорится в стенограмме на сайте Белого дома.

Байден поделился деталями Женевского саммита с главой Кремля.

"Что касается России, я знаю, что это касается некоторых из вас, но я четко дал понять Путину, что мы не будем стремиться к эскалации, но их действия будут иметь последствия, если они будут правдой. И они оказались правдой, поэтому я прямо и пропорционально отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес. Они сделали и то, и другое. Я сказал им, что мы ответим, и мы ответили", – заявил Байден.

Читайте такжеНемецкий политолог объяснил, почему западные лидеры контактируют с "диктатором" ПутинымПрезидент США добавил: "Но мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах". Байден отметил успех в продолжении ядерной сделки СНВ и о работе по изменению климата.

16 июня в Женеве состоялась первая встреча Байдена в роли президента США с российским главой Владимиром Путиным. Стороны обсуждали, в частности, роль России в кибератаках на объекты Штатов, вопрос Украины, договор о ядерных вооружениях и отравление Навального.

По результатам саммита прошли пресс-конференции президентов. Путин говорил об Украине, вступлении в НАТО и Минских соглашениях. Байден об этом упомянул лишь вскользь. При этом американский глава заявил, что в отношениях с РФ хочет предсказуемости и стабильности, а Путин, мол, стремится избежать холодной войны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя саммит Байдена и Путина, позже заявил, что "Америка вернулась, и теперь наступило время заставить Россию уйти из Украины".

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Автор: Яна Ставская