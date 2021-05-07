Sinopharm стала первой китайской вакциной против COVID-19, одобренной организацией.

Всемирная организация здравоохранения одобрила использование китайской вакцины против COVID-19 Sinopharm.

Как сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, организация рекомендовала эту вакцину для экстренного применения людям старше 18 лет.

"Сегодня днем ВОЗ одобрила использование вакцины Sinopharm Beijing против COVID19 в чрезвычайных ситуациях, что сделало ее шестой вакциной, получившей одобрение ВОЗ на предмет безопасности, эффективности и качества", - цитируют Гебреисуса на официальной странице организации в Twitter.

Читайте такжеВакцинация от COVID-19: в Минздраве рассказали, что нужно знать людям с хроническими болезнямиТаким образом, Sinopharm стала первой китайской вакциной, получившей одобрение ВОЗ. Всего на сегодняшний день в список одобренных также входят препараты от Pfizer/BioNTech, Jannsen, Moderna и два варианта вакцины от AstraZeneca.

Вакцинация против COVID-19 в Украине

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова