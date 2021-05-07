Всемирная организация здравоохранения одобрила использование китайской вакцины против COVID-19 Sinopharm.
Как сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, организация рекомендовала эту вакцину для экстренного применения людям старше 18 лет.
"Сегодня днем ВОЗ одобрила использование вакцины Sinopharm Beijing против COVID19 в чрезвычайных ситуациях, что сделало ее шестой вакциной, получившей одобрение ВОЗ на предмет безопасности, эффективности и качества", - цитируют Гебреисуса на официальной странице организации в Twitter.
Читайте такжеВакцинация от COVID-19: в Минздраве рассказали, что нужно знать людям с хроническими болезнямиТаким образом, Sinopharm стала первой китайской вакциной, получившей одобрение ВОЗ. Всего на сегодняшний день в список одобренных также входят препараты от Pfizer/BioNTech, Jannsen, Moderna и два варианта вакцины от AstraZeneca.
Вакцинация против COVID-19 в Украине
- В Украине кампания по вакцинации началась 24 февраля.
- Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Институте сыворотки крови в Индии, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.
- Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.
- За минувшие сутки коронавирус в Украине диагностировали у 8 404 человек. Еще 379 пациентов умерли, 19 453 выздоровели. Госпитализировали 3 080 человек с подозрением или подтвержденным заболеванием.
По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, украинские медики в кабинетах прививок могут делать до 10 млн прививок против COVID-19 в месяц.
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