Пионтковский отметил, что союз западных государств и Украины наконец окончательно сформировался.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что страны Запада приняли важное решение относительно безусловной капитуляции президента Российской Федерации Владимира Путина. Они больше не боятся российского диктатора и его шантажа.

В эфире 24 канала Пионтковский отметил, что союз западных государств и Украины наконец окончательно сформировался. По его словам, здесь стоит вспомнить слова Владимира Зеленского о том, что Украина становится лидером свободного мира, который "разбудил" Запад и помог ему не бояться Владимира Путина и его шантажа.

"Фактически сейчас Запад принял важное решение о безусловной капитуляции Путина. И никакие фокусы с рождественским перемирием ему уже не помогут", – добавил он.

Видео дня

Пионтковский подчеркнул, что Запад также избавился от самоограничения в вопросе предоставления Украине вооружения.

"Главное, что весь Запад снял наложенное на себя самоограничение ни в коем случае не предоставлять ударные средства, которые могут доставать до территории России, и танки как наступательное оружие. Барьеров нет. Будут передавать то, что необходимо для конкретных наступлений. Это новый этап в отношениях Украины и США и международных партнеров", – объяснил политолог.

Война в Украине: помощь Западу

Западные страны продолжают поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Так, 6 января 2023 года администрация президента США Джо Байдена официально объявила о новом пакете военной помощи Украине сразу на $3 млрд. В него войдут бронемашины Bradley, самоходные гаубицы, бронетехника, ракеты "земля-воздух", противотранспортные мины, боеприпасы и другое вооружение из запасов Пентагона.

Кроме того, в новый пакет военной помощи Украине от США впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением, которые можно запускать с моря или суши для перехвата самолетов или крылатых ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: