В январе Запад примет самое важное решение о необходимой помощи Украине, отметил эксперт.

Решающий пакет вооружения будет предоставлен Украине в течение января.

Такой прогноз сделал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, отметив, что именно в январе Запад примет то самое важное решение о необходимой помощи Украине, и это станет очередным переломным моментом в развязанной Россией войне против Украины.

"Решение должно быть принято, потому что эта ситуация не может продолжаться бесконечно. Мое ощущение, что наши аргументы побеждают, и Байден склоняются к ним", - заявил эксперт.

Пионтковский выразил уверенность, что Украина может получить крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow (SCALP) дальностью до 450 километров, чтобы "остановить варварское уничтожение инфраструктуры Украины".

По его словам, было сказало, что если атаки России продолжаться, то эти ракеты предоставят:

"Две недели русские атаки продолжаются, и уверен, что переговоры ведутся и в Лондоне, и в Киеве, и в Вашингтоне".

Ракеты Storm Shadow SCALP - что известно

Storm Shadow - авиационная крылатая ракета производства фирмы MBDA. Совместная англо-французская разработка.

Первые полностью успешные стрельбы прошли во Франции в конце декабря 2000 года. Поступила на вооружение с 2002 года.

Инерциальная система наведения, после запуска расчет траектории осуществляется бортовым компьютером, который использует систему GPS и режим сопоставления местности в районе цели с образцом в памяти ракеты.

Ракета была впервые использована в 2003 году в Ираке армией Великобритании.