Энтони Блинкен отметил, что официальный Минск игнорирует международные нормы

Государственный секретарь США Энтони Блинкена заявил о причастности Александра Лукашенко к полномасштабной войне Российской Федерации против Украины. Он заявил, что официальный Минск соучастник массовых убийств.

Об этом американский политик написал в своем микроблоге в Twitter

"В День солидарности с Беларусью мы помним о страданиях, вызванных подавлением прав человека режимом Лукашенко, игнорированием международных норм и соучастием в войне России против Украины", - говорится в сообщении.

При этом Блинкен отметил, что Вашингтон "вместе с белорусским народом сегодня и каждый день".

Стоит отметить, 29 мая является негласным Международным днем солидарности с Беларусью.

Как ранее сообщал УНИАН, в Генштабе сообщили, что в район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Путин заставляет Лукашенко ударить в направлении Луцк-Львов.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь остается.

Кроме того, российские военные были неоднократно замечены в расположении частей Минобороны Беларуси, где с ними работали местные инструкторы.

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