Российские военные были неоднократно замечены в расположении частей Минобороны Беларуси.

Белорусские инструкторы тренируют российских новобранцев.

Об этом говорится в сообщении ВСУ.

Там отметили, что российские военные были неоднократно замечены в расположении частей Минобороны Беларуси.

"Их видели в Минском и Мозырском районах, в Бресте и на аэродроме в Зябровке в Гомельском районе", - отмечается в сообщении.

Вероятно, новые солдаты проходят подготовку для отправки на войну с Украиной.

"В России инструкторов осталось немного: подавляющее большинство воюет на фронте или уже погибли", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 мая стало известно, что в приграничных с Украиной районах Гомельской области до 31 августа 2022 года Беларусь ввела временные ограничения на въезд и пребывание. В частности, ограничения введены в Брагинском, Лоивском и Хойницком районах Гомельской области.

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