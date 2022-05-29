Сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов по украинским инфраструктурным объектам с территории Беларуси.

На Волынском и Полесском направлениях увеличилось количество мероприятий боевой подготовки белорусских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях отмечается увеличение количества мероприятий оперативной и боевой подготовки в ходе проверки сил реагирования вооруженных сил Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения с ее территории ракетно-авиационных ударов по украинским инфраструктурным объектам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Сиверском направлении противник продолжает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов позиции Сил обороны в Сумской области.

На Слобожанском направлении враг осуществляет систематическое огневой влияние для недопущения дальнейшего продвижения украинских подразделений в направлении государственной границы. Противник принимает меры по пополнению потерь вооружения и военной техники.

На Харьковском направлении захватчики основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых рубежей и сдерживании подразделений Сил обороны. Враг обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Русские Тишки, Петровка и Тернова. Продолжил мероприятия дистанционного минирования местности на вероятных направлениях действий Сил обороны.

Сообщается, что на Славянском направлении противник активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Основные усилия сосредоточил на удержании занятых позиций и создании условий для возобновления наступления. Осуществляет пополнение потерь и запасов.

По данным Генштаба, враг осуществлял артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе Долгенького.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что в район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, президент РФ Путин заставляет Лукашенко ударить в направлении Луцк-Львов.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь остается.

27 мая 2022 года белорусский оппозиционер, член Президиума координационного совета, руководитель народного антикризисного управления Павел Латушко заявил о том, что Лукашенко боится отдавать приказ о нападении на Украину.

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