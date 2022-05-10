Джен Псаки напомнила, что приказ о полномасштабном наступлении на Украину отдал президент РФ.

Спикер Белого дома Джен Псаки отреагировала на обвинение президента Российской Федерации Владимир Путин в причастности союзников НАТО к войне в Украине. Она заявила, что подобные заявления – абсурд.

Об этом пресс-секретаря Белого дома рассказала во время брифинга.

По ее словам, заявления Путина во время парада в Москве - "версия ревизионистской истории, которая приняла форму дезинформации, которую слишком часто воспринимали как российскую пьесу".

"Предположение о том, что эта война, которой руководил президент Путин, была вызвана агрессией Запада или планами Запада, является заведомо ложным и абсурдным", - подчеркнула Псаки.

При этом она напомнила, что именно президент России отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что война в Украине - это "предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО. В то же время, несмотря на прогнозы многих аналитиков и военных экспертов, президент РФ не объявил войну Украине и мобилизацию в России.

Кроме того, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявил, что речь Путина на военном параде в Москве 9 мая показала, что у него нет оснований объявлять о победе в Украине.

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