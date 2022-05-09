Речь президента РФ Владимира Путина на военном параде в Москве 9 мая показала, что у него нет оснований объявлять о победе в Украине.
Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает CNN.
"Его усилия в Украине не увенчались успехом. Он не смог за несколько дней поставить украинцев на колени и заставить сдаться, – отметила дипломат. – Однако, конфликт, безусловно, не исчерпан".
При этом Томас-Гринфилд подчеркнула, что в своей речи Путин не объявил о выводе российских войск с территории Украины и о достижении соглашения с украинскими властями. По ее словам, это указывает на то, что война может стать затяжной и продолжаться еще несколько месяцев.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина точно докажет свою ключевую миссию – денацификацию Российской Федерации, а сегодняшняя речь президента РФ Владимира Путина к 9 мая была речью страны, которая проигрывает.