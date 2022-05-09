Посол США в ООН акцентировала на том, что президент РФ в своей речи не заявил о выводе войск.

Речь президента РФ Владимира Путина на военном параде в Москве 9 мая показала, что у него нет оснований объявлять о победе в Украине.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает CNN.

"Его усилия в Украине не увенчались успехом. Он не смог за несколько дней поставить украинцев на колени и заставить сдаться, – отметила дипломат. – Однако, конфликт, безусловно, не исчерпан".

При этом Томас-Гринфилд подчеркнула, что в своей речи Путин не объявил о выводе российских войск с территории Украины и о достижении соглашения с украинскими властями. По ее словам, это указывает на то, что война может стать затяжной и продолжаться еще несколько месяцев.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина точно докажет свою ключевую миссию – денацификацию Российской Федерации, а сегодняшняя речь президента РФ Владимира Путина к 9 мая была речью страны, которая проигрывает.

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