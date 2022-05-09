Подоляк подчеркнул, что российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую.

Для широкомасштабного вторжения российских войск в Украину не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций Кремля.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные гибнут, не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. У этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ", - отметил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что война в Украине - это "предупредительный отпор агрессии" со стороны НАТО. Российский диктатор во время выступления на параде вспомнил о "спецоперации" в Украине, оправдав свои действия.

Несмотря на прогнозы многих аналитиков и военных экспертов, Путин не объявил войну Украине и мобилизацию в России.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в своей речи по случаю Дня победы над нацизмом заявил, что совсем скоро в Украине будет два дня Победы, а у кого-то не останется ни одного.

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