Народ Украины отпразднует день победы, отметил глава Литвы.

Президент Литвы Гитанас Науседа записал обращение в поддержку украинцев.

Обращение обнародовано в Twitter Науседы.

"Дорогие братья и сестры, уважаемый Владимир (президент Украины Владимир Зеленский - Ред.), храбрый украинский народ! Месяц назад Россия жестоко напала на вашу Украину. Сегодня вы держитесь гордо, твердо и свободно и готовы дать отпор захватчикам!", - подчеркнул он.

Науседа отметил, что литовский народ приветствует украинских героев.

"Вы, которые отстаиваете каждую пядь своей земли, являетесь примером бессмертного подвига для всех нас! Слава Украины - это то, чем все восхищаются!", - сказал он.

Президент Литвы отметил, что во всем мире видят позорные действия российских захватчиков.

"Их многочисленные преступления ненавидят и презирают во всем мире. Бесчисленные жертвы этой агрессивной войны не будут забыты. Украинский народ отпразднует день победы. Вы храбро боретесь и вы не сами. Каждый свободолюбивый человек или страна готова поддержать вас. Литовский народ поддерживает вас всеми возможными средствами. Ваша борьба - это также и наша борьба. Ваша боль - это наша боль. А ваша свобода - это и наша свобода. За вашу и нашу свободу! Слава Украине!", - подчеркнул Науседа.

Напомним, войска России ворвались в Украину месяц назад - рано утром 24 февраля. Враг сначала бросал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности Киев, Чернигов, Харьков и Мариуполь.

По данным Офиса генпрокурора, за время агрессии РФ по состоянию на 24 марта уже погибли 128 детей, а 172 несовершеннолетних получили различные ранения.

24 числа генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не будет отправлять войска в Украину и не будет закрывать украинское небо.

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