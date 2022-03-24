В одной из областей нашей страны уже пострадали более 60 несовершеннолетних, отметили в Офисе генпрокурора.

В Украине с начала войны в результате российской агрессии уже погибли 128 детей, ранения различной степени тяжести получили более 172 несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской - 64, Харьковской - 43, Донецкой - 43, Черниговской - 32, Николаевской - 24, городе Киеве - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской областях - 14.

В Мариуполе под завалами обстрелянного оккупантами дома было найдено тело 11-летней гимнастки Екатерины. Маленькая спортсменка неоднократно побеждала на крупных соревнованиях.

11 марта 2022 года во время эвакуации гражданского населения в с. Перемога Броварского района Киевской области оккупанты обстреляли колонну автомобилей, в результате чего был убит 13-летний парень.

13 марта 2022 года в г. Буча Киевской области российские оккупанты безжалостно расстреляли автомобиль, в котором находилась семья, мать и двое детей 4 и 9 лет погибли.

В Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу с тяжелыми ранения в результате обстрелов российскими оккупантами доставлены 9 детей из Мариуполя и Северодонецка.

Также сообщается, что в результате бомбардировок и обстрелов в Украине повреждены 566 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Получили повреждения и разрушения более 230 школ и 155 детских садов. Больше всего повреждено в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в городе Киеве.

Кроме того, подверглись разрушениям более 40 учреждений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Отмечается, что эти данные не являются окончательными, учитывая отсутствие возможности осмотра мест обстрела в местах, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.

По данным Офиса генерального прокурора, по состоянию на 23 марта в Украине жертвами агрессии РФ стал 121 ребенок, а ранения различной степени тяжести получили 167 детей.

Напомним, российские войска ворвались в Украину месяц назад - рано утром 24 февраля.

Сначала противник бомбил военные объекты, а потом и мирные города, в том числе Киев, Чернигов, Харьков и Мариуполь.

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