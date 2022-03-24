Лондон предоставит Украине новых 6 тысяч ракет для обороны, а также 25 миллионов фунтов финансовой поддержки ВСУ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о большом новом пакете поддержки для Украины на неформальном саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) и на встрече лидеров стран "Большой семерки" в Брюсселе.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

В частности, Джонсон на встречах лидеров стран НАТО и G7 настойчиво призовет союзников обеспечить украинцев средствами для продолжения самозащиты.

В то же время, Британия предоставит новых 6 тысяч ракет для обороны, среди которых будет противотанковое и другое оружие взрывного действия, а также 25 миллионов фунтов финансовой поддержки Вооруженных сил Украины.

Так, это более чем вдвое увеличивает оборонную помощь со стороны Британии до более 10 тысяч ракет в придачу к 400 млн фунтов, которые британское правительство обязалось выделить на гуманитарную и экономическую помощь.

Ожидается, что на встречах в Брюсселе лидеры обсудят долгосрочную военную, дипломатическую и гуманитарную поддержку для Украины и укрепления мер против России.

Джонсон призывает международное сообщество придерживаться избранного курса в отношении Украины и выступать против тирании.

"Через месяц после начала полномасштабной войны международное сообщество стоит перед выбором. Мы можем сохранить огонь свободы живым в Украине или рискуем, что он погаснет в Европе и мире", – отметил Борис Джонсон, передает CNN.

Кроме того, британский премьер расскажет о намерении сотрудничать с партнерами для наращивания оборонного потенциала Украины, включая впечатление целей на дальнем расстоянии и разведку.

Еще 4,1 млн фунтов будет выделено для BBC World Service для борьбы с дезинформацией в России и Украине, а также новую финансовую поддержку для расследования военных преступлений Международным уголовным судом.

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