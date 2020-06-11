Atlantic Council: Война на Донбассе - это умышленная политика России, от которой она не откажется

Бывший специальный представитель США Курт Волкер разочарован, что Берлин и Париж в Минске не решаются откровенно обвинить Москву в нарушении Минских соглашений.

Дипломатия, нацеленная на поиски способов завершения войны на Донбассе, продолжается, но не эффективно. И главная проблема заключается в том, как Россия подходит к этим дипломатическим усилиям.

Об этом во время видео конференции, организованной Atlantic Council, сказал бывший специальный представитель США в Украине Курт Волкер.

"Я помню, когда я только начал работать в правительстве в 1980-х годах, я был аналитиком разведки. И коллега, чей стол был рядом с моим, повесил на стену плакат с фразами, которые повторяли инструкции КГБ. Там было написано: "Не признавай ничего, все отрицай, выдвигай встречные обвинения". Это точное описание того, как Россия ведет себя с дипломатией "Нормандского формата" и Минских переговоров. Она отрицает свое умышленное участие в агрессии против Украины, в гибридной войне. Она не признает никакую ответственность за контроль над двумя так называемыми "народными республиками". И Россия обвиняет Украину в нарушении Минских соглашений", - сказал Волкер.

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При этом, американский дипломат похвалил президента Владимира Зеленского и его команду за попытки отобрать у России возможность выставить свои фальшивые обвинения как настоящие.

"Думаю, они отобрали у России любую претензию на легитимность этих утверждений, продемонстрировав, что готовы сделать все необходимое для поддержки мира, для поиска новых идей, обмена заключенными, гибкости в некоторых форматах переговоров и в Минске. Таким образом, они демонстрируют, что именно Россия не выполняет Минские соглашения. К сожалению, США не сыграли значительную роль в поддержке этого процесса после того, как я ушел в отставку в сентябре. По моему мнению, это потеря. В результате все легло на плечи Франции и Германии. Я больше всего разочарован тем, что Франция и Германия четко не заявляют, что Россия нарушает Минские соглашения. Россия - подписант и сторона договоренностей. Она не сторонний наблюдатель, а ключевая участница конфликта. И она не выполнила обязательства, которые взяла на себя. Думаю, это одна из наиболее важных вещей", - подчеркнул Волкер.

Он также упомянул, что был в Минске недавно на очередных переговорах Трехсторонней контактной группы и встречался с министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым. Американский дипломат отметил, что украинская сторона не питает никаких иллюзий и не собирается проводить выборы на Донбассе до восстановления контроля над оккупированными территориями. Киев не собирается предоставлять легитимность так называемым "народным республикам", чего отчаянно добивается Россия. Он добавил, что украинская сторона включила в процесс дискуссии своих граждан с Донбасса с территорий по обе стороны от линии разграничения, чтобы "отобрать у России возможность утверждать, что никто не представляет Донбасс".

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"Но ключевым моментом является то, что продолжение слабой агрессии в Украине - это умышленная политика России. Она делает это с помощью военных, "народных республик", которые она контролирует, разведки, а также через минимальные усилия по поддержке функционирования местной экономики и гражданской администрации. Не будет мира и конца конфликта до тех пор, пока президент Владимир Путин будет придерживаться этой политики. Он может все изменить в любой момент. Но сейчас он не чувствует причин для таких изменений или потребности в этом", - пояснил Уолкер.

Бывший представитель США в Украине также рассказал, что на протяжении последних двух лет целью Киева и Вашингтона было продемонстрировать России, что ее попытки использовать Донбасс не принесли никаких плодов. Что она не затягивает Украину на свою орбиту и что Украина добивается успехов в развитии демократии, экономики и в интеграции с западными институтами.

"Этот прогресс остановился из-за событий в США, медленного прогресса реформ на протяжении прошлого года. Но после принятия определенных законов, в частности земельной реформы, а также после открытия программы МВФ и потребности Украины в стимулировании экономики в соответствии с ее отношений с ЕС, мы снова можем вернуться к активной работе", - добавил он.

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Волкер также упомянул, что Кремль отобрал у Владислава Суркова роль того, кто руководит оккупацией Донбасса. Его заменил Роман Козак. Но, по мнению бывшего представителя США в Украине, это не означает, что цели России в отношении соседней страны изменились.

"Думаю, Сурков со временем становился все более далеким от Путина. Он больше не мог поддерживать такую тесную связь с Путиным, как в начале. Во времена моей работы я понимал, что влияние Дмитрия Козака на российские усилия по поддержке агрессии против Украины растет все больше. В свое время в поездках в Москву я пытался встретиться с Сурковым, но также и с другими деятелями включительно с Козаком. Думаю, ничего нового в его участии нет. Вероятно, у него появилась более тесная связь с Путиным. Но это не признак какой-либо заинтересованности в достижении разрешения конфликта, то есть вывод войск России из Украины", - объяснил Волкер.

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