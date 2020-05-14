Козак рассказал о переговорах по Донбассу в Берлине без участия Украины

Заместитель главы администрации президента РФ утверждает, что обсудил конфликт на Донбассе с помощником Меркель.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил о переговорах по урегулированию конфликта на Востоке Украины, которые он якобы провел с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.

Участники консультаций в Берлине "достигли договоренности о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию ситуации", заявил Козак в эфире телеканала "Россия-24" в среду, 13 мая, передает DW.

По словам Козака, консультации "дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров" об урегулировании ситуации на Донбассе. Он утверждает, что якобы удалось договориться о дальнейших действиях, которые требуют взаимодействия с представителями Донбасса и Украины в "нормандском формате".

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"Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта в Украине по решению множества непростых задач, которые требуют решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в нормандском формате", - сказал он.

При этом Козак напомнил, что конкретные решения должны приниматься в рамках трехсторонней Контактной группы или нормандского формата, пишет РБК-Украина.

"Это были двусторонние консультации, оценка текущей ситуации и взгляд на будущее", - пояснил он.

В немецком правительстве на просьбу подтвердить визит Козака заявили, что рабочие визиты и встречи с представителями ведомства канцлера не комментируют.

Напомним, Козак был назначен главным куратором украинского направления в Кремле в начале года после того, как с этого направления сняли Владислава Суркова - бывшего советника президента России Владимира Путина.