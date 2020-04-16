Обмен пленными на Донбассе: в Украину из ОРДЛО вернулись 20 пленников (список)

Среди освобожденных преимущественно гражданские лица, а также двое военных и один правоохранитель.

На сайте президента Украины опубликован список из 20 освобожденных в рамках сегодняшнего обмена украинцев.

Как говорится в сообщении на сайте, Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях.

Среди освобожденных преимущественно гражданские лица, а также двое военных и один правоохранитель.

Освобожденные граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):

1. Алакоз Александр (гражданское лицо)

2. Гриненко Николай (военный)

3. Илюхин Николай (гражданское лицо)

4. Карась Владимир (правоохранитель)

5. Костев Евгений (гражданское лицо)

6. Помеляйко Александр (гражданское лицо)

7. Садовский Александр (гражданское лицо)

8. Сирык Вадим (гражданское лицо)

9. Шайдов Виктор (военный)

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Освобожденные граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):

1. Желдак Виталий (гражданское лицо)

2. Можаев Валентин

3. Мироныч Сергей

4. Полозов Николай (гражданское лицо)

5. Попова Алевтина (гражданское лицо)

6. Русинов Сергей (гражданское лицо)

7. Сливка Иван (гражданское лицо)

8. Сливка Александр (гражданский)

9. Табачный Александр (гражданское лицо)

10. Штиль Александр (гражданское лицо)

11. Яковенко Александр (гражданское лицо)

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей.