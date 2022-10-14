Отмечается, что такое решение было принято из-за поступивших данных "о планах некоторых государств".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил введение "контртеррористических мер" в стране.

Информацию Лукашенко подтвердил во время саммита СНГ в Астане.

"Это давно прописано: в связи с обострением введем режим повышенной террористической опасности. Поэтому мы приступили к процедурам по развертыванию союзной группировки войск, основу которого составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану", - сказал беларуский диктатор.

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Накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил о введении в стране режим "контртеррористической" операции. Кроме того, белорусский диктатор договорился с Путиным развернуть совместную группировку войск для "защиты Союзного государства".

Впоследствии белорусские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей. Официального подтверждения пока нет.

Участие Беларуси в войне России против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения Лукашенко дал Путину территорию страны как военный полигон. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

Сейчас российские оккупанты используют воздушное пространство Беларуси для нанесения ракетных ударов по украинским городам. 6 октября ВС РФ возобновили эту практику впервые с 28 августа..

Известно, что Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

Отметим, что по состоянию на 13 октября ситуация вблизи северной границы Украины контролируемая. С тем для подготовки повторного наступления на Киев со стороны Беларуси России понадобится несколько месяцев.

По мнению аналитиков, угроза со стороны Беларуси сохраняться до конца года.

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