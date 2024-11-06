В Китае не хотят допустить новой холодной войны из-за переброски северокорейских войск в РФ.

Власти Китая обеспокоены отправкой военных КНДР в РФ, но пытаются скрыть это. Одной из главных проблем для Пекина является вероятность восстановления треугольников времен холодной войны, пишет The Guardian.

В пятницу представитель МИД Китая заявил, что отправка северокорейских военных в Россию является "их личным делом", напомнили в издании. В это время государственные СМИ хранят молчание по этому вопросу.

В издании отметили, что аналитики заметили беспокойство главы КНР Си Цзиньпина после отправки войск КНДР в РФ. Это связано с идеологией Китая, в рамках которой Пекин "работает над общей судьбой" вместе с другими странами.

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"Я не уверен, что китайское правительство действительно верит в то, что говорит", - сказал Шэнь Динли, старший ученый по международным отношениям в Шанхае.

В Китае неоднократно обвиняли США в том, что они придерживаются "менталитета новой холодной войны" по отношению к их стране, подчеркнули в издании. Тем не менее военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей может привести новую холодную войну, в которой придется участвовать и КНР. Это затруднит возможность Пекина балансировать между стратегическими союзниками, а также экономической зависимостью от США и Европы.

"Проблема в том, что подобный менталитет холодной войны полностью противоречит национальным интересам Китая. Современный Китай - это не Китай 1950-х годов. Пока я думаю, что Пекин может продолжать наблюдать. Мы должны быть очень внимательны", - считает Чжу Фэн, декан Института международных исследований Нанкинского университета.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Тонг Чжао заявил журналистам, что Россия может попытаться бросить вызов Китаю за влияние на Северную Корею, особенно, если Москва поможет Пхеньяну с ядерными целями и баллистическими ракетами дальнего радиуса действия. Он подчеркнул, что это не понравится КНР:

"Если Москва пойдет настолько далеко, что будет помогать ядерной программе Пхеньяна... Это станет серьезным вызовом международному режиму нераспространения, в котором Китай имеет значительную долю. Сегодня Китай представляет себе стратегическую коалицию с Россией и Северной Кореей, но с самим собой в роли водителя, опасаясь, что любой из партнеров предпримет радикальные инициативы, не поддающиеся его контролю".

Реакция Китая на отправку войск КНДР в РФ - важные новости

Ранее экс-советник госсекретаря США Мэтью Брайза заявил, что Китай чувствует сильное недовольство отправкой войск КНДР в РФ. По его словам, это может побудить Штаты и их партнеров действовать более решительно.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Китая говорили, что ничего не знают о переброске войск Северной Кореи на территорию РФ. В Пекине заверили, что выступают за деэскалацию войны в Украине.

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