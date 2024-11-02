По словам эксперта, война РФ против Украины показала, что Китай не желает эскалации конфликта до ядерного уровня.

Отправка военных КНДР на войну в Украину вызывает у Китая значительный дискомфорт, ведь это может побудить США и их партнеров действовать более решительно. Такое мнение высказал бывший советник госсекретаря США Мэтью Брайза в эфире "Еспресо".

"Пекин испытывает сильное недовольство действиями Пхеньяна, который, кроме поставок оружия, теперь направляет и военных для поддержки России в войне с Украиной. Китаю комфортно сотрудничать с Россией в геостратегическом плане, пытаясь подорвать так называемую международную систему и создать вызовы для Соединенных Штатов и их союзников. Китай видит сотрудничество с Россией как необходимую цену для достижения этих целей, что предполагает определенный уровень поддержки. Однако Пекин не желает дальнейшего расширения войны", - подчеркнул эксперт.

Брайза подчеркнул, что война РФ против Украины показала, что Китай не хочет эскалации конфликта до ядерного уровня, а также то, что КНР поддерживает восстановление территориальной целостности нашей страны.

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Экс-советник госсекретаря США считает, что Китай испытывает дискомфорт из-за участия КНДР в войне против Украины, ведь это может подтолкнуть Америку и ее союзников, в частности Японию, Южную Корею, Австралию и Филиппины к действиям, которые направлены на ограничение амбиций Китая в регионе.

"Таким образом, не страх перед Северной Кореей и Китаем, которые могут присоединиться к российскому вторжению в Украину, побуждает США и их союзников позволить Украине использовать западное оружие для нанесения более серьезных ударов по территории России. Как по мне, такое разрешение, вероятно, будет предоставлено, но прежде всего в США должны пройти выборы. Если победит Дональд Трамп, неизвестно, будет ли это разрешение вообще предоставлено. Однако если выиграет Камала Харрис, то, по моему мнению, оно уже не за горами, поскольку она четко заявляла о необходимости поставки летального оружия из США и важности победы Украины над Путиным. Но это лишь мои предположения", - подчеркнул Брайза.

Он отметил, что разрешение на использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по территории РФ будет результатом переговоров.

"Я уверен, что мы вскоре обсудим это в контексте недавно обнародованного президентом Зеленским "Плана победы", который был представлен в Вашингтоне и в Европе", - подытожил эксперт.

Войска КНДР на войне в Украине - последние новости

Ранее командир отделения 24-й отдельной штурмовой бригады (ОШБ) "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что северокорейские военные постепенно заходят на позиции в Курской области. По его словам, на этом направлении ВСУ несут постоянные санитарные потери, в основном от огневых средств РФ.

В то же время в ГУР рассказали, что Россия перебросила к границам Украины тысячи солдат из Северной Кореи. По информации украинской разведки, КНДРовцев вооружили, в частности, 60-мм минометами и автоматами АК-12.

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