В Пекине уверяют, что выступают за деэскалацию.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что ничего не знают о переброске войск Северной Кореи на территорию Российской Федерации

Пресс-секретаря МИД Линь Цзяна на пресс-конференции спросили, может ли Пекин подтвердить отправку военнослужащих КНДР в Россию. Также журналисты попросили озвучить позицию Китая на то, что Пхеньян такими действиями переводит "и без того затянувшуюся" войну на новую стадию:

"Что касается первого вопроса, то Китай не в курсе ситуации. Что касается второго вопроса, то позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, и мы надеемся, что все стороны будут добиваться деэскалации ситуации и возьмут на себя обязательства по политическому урегулированию".

Войска КНДР в Украине

Напомним, ранее Киев заявлял, что офицеры армии Северной Кореи уже тренируют российских захватчиков на оккупированных территориях Украины. В разведке заявили, что первые северокорейские солдаты могут появиться в Курской области.

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Переброску сил КНДР в Россию подтвердили в Южной Корее, Соединенных Штатах Америке и Североатлантическом Альянсе. По данным СМИ, в Сеуле теперь рассматривают возможность отправки своего оружия Украине.

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