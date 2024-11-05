Военные КНДР, которые прибывают в Россию, будут непосредственно вовлечены в боевые действия, считает Катков.

Задача военных из Северной Кореи, которые прибыли в Курскую область, заключается в том, чтобы вместе с россиянами убивать украинцев. Об этом главный редактор Defense Express Олег Катков сказал в эфире марафона "Единые новости".

В частности, у него спросили, какие задачи стоят перед военными из Северной Кореи на Курщине.

"Если речь идет о военных КНДР, то те же, которые стоят перед российскими военными один в один - то есть, убивать украинцев", - подчеркнул Катков.

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Эксперт отметил, что Россия получила из КНДР около 10-12 тысяч личного состава, и эти военные будут непосредственно привлечены к боевым действиям.

"Это речь идет о торговле пушечным мясом. При чем, даже не за деньги - за рис. Якобы, по последней информации, КНДР получит от Российской Федерации довольно значительные поставки продовольствия, в частности, риса. И за этот рис они рассчитываются своими военнослужащими, которые получают паспорта Российской Федерации", - добавил Катков.

При этом, наиболее боеспособные военные из Северной Кореи проходят в России базовое обучение. Катков сказал:

"Эти войска, 10-12 тысяч, сначала проходят нескольконедельный курс обучения общевойсковой подготовки во время которого учатся выполнению стандартных команд российских офицеров. То есть, речь даже не идет о том, что будет создан отдельный корпус, а просто о том, что солдаты КНДР будут выполнять задачи бок о бок с российскими подразделениями на одном и том же участке фронта".

Эксперт добавил, что северокорейцы прибывают в РФ без вооружения и без штатного снаряжения.

В частности, Северная Корея передает России своих военных как рабов.

"РФ берет на себя полностью обеспечение и выдает свои паспорта для того, чтобы замаскировать этот личный состав", - отметил Катков.

В то же время, РФ активно поставляет в КНДР ракетные и ядерные технологии.

"КНДР получила ядерное оружие благодаря Российской Федерации, благодаря, точнее Москве, потому что первый ядерный реактор на территории КНДР был построен еще благодаря советскому союзу", - сказал Катков.

Военные из КНДР против Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, 4 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко распространил информацию, что северокорейские войска уже вступили в бой с Вооруженными силами Украины на Курском направлении. Известно, что силы КНДР уже попали под обстрел.

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