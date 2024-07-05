Венгерский премьер ранее проинформировал НАТО, что собирается с визитом в Москву.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в рамках визита в Москву не представляет НАТО, а выступает исключительно от имени своей собственной страны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг сказал в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной юбилейному саммиту Альянса, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

Столтенберг сказал, что Орбан ранее уже наведывался в Москву, и эти визиты обсуждались в НАТО после возвращения венгерского премьера из российской столицы.

"Венгрия проинформировала нас об этом предстоящем визите, и я ожидаю, что когда Виктор Орбан на следующей неделе посетит саммит НАТО в Вашингтоне, будет возможность обсудить и рассмотреть дискуссии, которые он провел в Москве. Это то, что происходит на регулярной основе между союзниками", - сказал Столтенберг. Видео дня

Генеральный секретарь Альянса напомнил, что несколько недель назад посещал Будапешт, где обсуждал с Орбаном агрессивную войну России против Украины.

"Все союзники и Венгрия тоже соглашается, что Россия ответственна за войну, Россия является злоумышленником, и Россия может закончить эту войну сегодня путем прекращения нападения на Украину", - подчеркнул Столтенберг.

При этом он отметил, что Орбан в Москве не представляет НАТО, а только Венгрию.

Также Столтенберг добавил, что в НАТО знали заранее и о визите Орбана в Киев, который состоялся в начале этой недели.

Визит Орбана в Москву

В пятницу, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным. В то же время в Евросоюзе заявили, что Орбан осуществляет визит в Москву исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, и во время него не представляет Европейский союз.

При этом в Европе жестко реагируют на визит Орбана в Москву. Так, по словам депутата Бундестага Михаэль Рот призвал Венгрию уйти с должности председательствующей страны ЕС.

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