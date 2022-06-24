Судьи отменили фундаментальное право на аборт, установленное в стране почти 50 лет назад.

Верховный суд США отменил решение по делу "Роу против Уэйда" от 1973 года и отменил конституционное право женщин на аборты, издав историческое решение, которое, вероятно, сделает эту процедуру незаконной в большинстве штатов.

Так, шестеро из девяти судей пришли к выводу, что общефедеральный закон 1973 г. о легализации абортов был принят с нарушениями и его следует отменить. Следовательно, аборты исключили из списка конституционно гарантированных прав, а решение о разрешении, ограничении или запрете абортов снова будет приниматься на уровне штатов.

Согласно исследованию организации Planned Parenthood, ожидается, что доступ к абортам будет закрыт для около 36 миллионов женщин репродуктивного возраста.

В постановлении суда говорится, что вердикт по делу "Роу против Уэйда" имеет "крайне слабое обоснование" и "пагубные социальные последствия". Также отмечается, что "право на аборт лишено исторических корней и не имеет ничего общего с традициями страны".

Президент Байден в пятницу назвал решение Верховного суда об отмене дела Роу против Уэйда "трагической ошибкой" и призвал избирателей явиться в ноябре, чтобы избрать членов Конгресса, желающих закрепить защиту абортов в законе. Выступая из Белого дома, Байден сказал: "На мой взгляд, это печальный день для страны, но это не означает, что борьба окончена".

Байден сказал, что это решение ставит под угрозу репродуктивное здоровье, и выделил совпадающее мнение судьи Кларенса Томаса, в котором он открыл суду возможность пересмотреть решения о противозачаточных средствах и однополых браках. Комментарии Байдена прозвучали через несколько часов после того, как суд отменил фундаментальное право на аборт, установленное почти 50 лет назад.

Напомним, ранее суд в США приостановил действие "оскорбительного" закона о запрете абортов. Так, закон запрещает делать аборт после того, как у эмбриона обнаружена сердечная деятельность, обычно это около шести недель.

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